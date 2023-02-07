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Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:58

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı deprem haberleriyle uyandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meyana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedilen depremin bilançosu ağırlaşıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Peki, 7 Şubat depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum…

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da onlarca ev yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, 20 bini aşkın vatandaş yaralandı. Bölgede peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ederken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan yetkililerden deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, 7 Şubat depremde ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? AFAD son dakika açıklamaları ile deprem ölü ve yaralı sayısı son durum...

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

SON DAKİKA | PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER OLDU

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

İşte dünyanın gözünün çevrildiği ve 4. seviye alarm verilen bölgeden sıcak gelişme ve çok önemli görüntüler...

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DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.''

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, 7 Şubat Salı saat 09:06'da yaptığı konuşmada depremde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili son durumu açıkladı.

DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DAKİKA || Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? AFAD açıkladı!

İŞTE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Şu ana kadar toplam 285 artçı var. Vatandaşlarımızdan bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Bu son derece önemli bir uyarı. 5 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılar hasar almış binalarda yıkım yaratabilir.

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