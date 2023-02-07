Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı deprem haberleriyle uyandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meyana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi bölgede büyük yıkıma neden oldu. Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedilen depremin bilançosu ağırlaşıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Peki, 7 Şubat depremde kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı son durum…