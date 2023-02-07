Kahramanmaraş depremi bilançosu ağırlaşıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş depremi çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da onlarca ev yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti, 20 bini aşkın vatandaş yaralandı. Bölgede peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ederken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan yetkililerden deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, 7 Şubat depremde ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? AFAD son dakika açıklamaları ile deprem ölü ve yaralı sayısı son durum...