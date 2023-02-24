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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum
Giriş Tarihi: 24.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 06:53

DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

Deprem son dakika haberleri 24 Şubat için araştırılmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından gerçekleşen 6.4 ve 5.8'lik Hatay depremi 11 ilde yıkıcı etkiler bıraktı. Deprem vefat sayısı acı bilançoyu gözler önüne seriyor. İki il haricinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı tüm çalışmaların tamamlanması ardından netleşecek. AFAD tarafından paylaşılan can kaybı ile son veriler takip ediliyor. Peki, depremde ölü sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte, deprem vefat sayısı son durum…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

Deprem can kaybı ve yıkılan bina sayısı afet bölgesi olan 11 il üzerinden belirleniyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ yüzyılın felaketi ardından ağır hasar aldı. Depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı soruları yanıt aramaya devam ediyor. AFAD deprem son dakika açıklamaları ile bölgeden bilgileri anlık olarak aktarıyor. Peki, deprem vefat sayısı kaç oldu? İşte, 24 Şubat Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

DEPREM SON DAKİKA HABERİ 24 ŞUBAT: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? AFAD deprem vefat sayısı ve son durum

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

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