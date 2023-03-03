Haberler Yaşam AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:12

Deprem son dakika haberi: 3 Mart son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Yaşanan asrın felaketi ardından artçı sarsıntılar devam ederken yurt genelinde meydana gelen her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş ve Hatay yoğunluğunda devam eden artçıların yanı sıra afet bölgesi başta olmak üzere birçok ilden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Onikişubat merkez üssünde 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, güncel son depremler listesi…