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Haberler Yaşam AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:12

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

Deprem son dakika haberi: 3 Mart son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanıyor. Yaşanan asrın felaketi ardından artçı sarsıntılar devam ederken yurt genelinde meydana gelen her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Kahramanmaraş ve Hatay yoğunluğunda devam eden artçıların yanı sıra afet bölgesi başta olmak üzere birçok ilden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Onikişubat merkez üssünde 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, güncel son depremler listesi…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Yurt genelinde yaşanan irili ufaklı sarsıntıların ardından az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanırken fay hattı üzerinde bulunan iller de güncel depremler listesi ile kontrollerini sağlıyor. Deprem son dakika haberi ile duyurulan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği paylaşılıyor. İşte, son depremler 3 Mart listesi…

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

KAHRAMANMARAŞ'TA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM!

3 Mart bugün sabaha karşı 05.53'te gerçekleşen Onikişubat merkezli depremin şiddeti 5.0 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verileri ile 5.1 büyüklüğünde verilen sarsıntı yerin 6.95 km altında gerçekleşti.

Gelişmeler takip ediliyor.

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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Büyüklük:5.0

Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-03

Saat:05:53:42

Derinlik:6.95 km

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Büyüklük:3.9

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-02

Saat:23:16:43

Derinlik:7.84 km

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ (3 MART 2023)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ile son yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Afet bölgesindeki artçı depremler başta olmak üzere irili ufaklı tüm sarsıntılar listede yerini alırken 3 ve üzerinde yaşanan depremler de iki kurumun sosyal medya hesaplarından anlık olarak paylaşılıyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Son depremler 3 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA