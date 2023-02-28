Haberler Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:09

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile bir kez daha sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesine göre Malatya Doğanşehir merkezli artçı bir deprem daha yaşandı. Geçtiğimiz gün Yeşilyurt merkezli yaşanan 5.6'lık artçı yeni enkazlar meydana getirmişti. Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketi kendini göstermeye devam ediyor. 28 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Malatya deprem şiddeti ve merkez üssü…