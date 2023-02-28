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Haberler Yaşam MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 28.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:09

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberi: Malatya deprem ile bir kez daha sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesine göre Malatya Doğanşehir merkezli artçı bir deprem daha yaşandı. Geçtiğimiz gün Yeşilyurt merkezli yaşanan 5.6'lık artçı yeni enkazlar meydana getirmişti. Az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketi kendini göstermeye devam ediyor. 28 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. İşte, son dakika Malatya deprem şiddeti ve merkez üssü…

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Malatya deprem son dakika Kandilli ve AFAD tarafından duyuruldu. Geçtğimiz gün yaşanan şiddetli artçı ardından sarsıntılar devam ediyor. Paniğe kapılan bölge halkı az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş depremi ardından Doğanşehir merkezli deprem artçı sarsıntı olarak kaydedildi. İşte, 28 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Malatya depremi merkez üssü ve şiddeti...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

28 Şubat saat 09.38'de meydana gelen depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Doğanşehir merkezli deprem yerin 7 km altında kaydedildi. Yüzeye yakınlığı sebebiyle sarsıntı birçok bölgede hissedildi.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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