Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de deprem! Hatay'da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.03.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 16:16

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de deprem! Hatay'da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Yüzyılın felaketi sonrası etkilenen bölgeler arasında yer alan Suriye'de deprem meydana geldi. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Deprem Hatay ilinde de hissedildi. Sarsıntının ardından az önce Hatay'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt aramaya başlıyor. Suriye deprem son dakika duyuruldu. İşte, 18 Mart 2023 Suriye deprem merkez üssü ve şiddeti...

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Suriye deprem 18 Mart bugün gündemdeki yerini aldı. Yaşanan her sarsıntı ardından bölgede endişe sürerken az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları listede yanıt arıyor. 7.7 ve 7.6'lık felaketin ardından artçı sarsıntıların afet bölgesinde bir yıl sürebileceği tahmin edilenler arasında. Suriye'de deprem son dakika merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile takip ediliyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SURİYE DEPREMİ HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ!

Depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Cebele, Lazkiye (Suriye) - [60.14 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih:2023-03-18

Saat:15:43:43

Derinlik:18.74 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA