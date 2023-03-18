DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye’de deprem! Hatay’da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Suriye deprem 18 Mart bugün gündemdeki yerini aldı. Yaşanan her sarsıntı ardından bölgede endişe sürerken az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları listede yanıt arıyor. 7.7 ve 7.6'lık felaketin ardından artçı sarsıntıların afet bölgesinde bir yıl sürebileceği tahmin edilenler arasında. Suriye'de deprem son dakika merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile takip ediliyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…