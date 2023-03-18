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DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Suriye'de deprem! Hatay'da da hissedildi: 18 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.03.2023 16:16
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
16:16
Son dakika deprem haberi: Yüzyılın felaketi sonrası etkilenen bölgeler arasında yer alan Suriye'de deprem meydana geldi. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Deprem Hatay ilinde de hissedildi. Sarsıntının ardından az önce Hatay'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt aramaya başlıyor. Suriye deprem son dakika duyuruldu. İşte, 18 Mart 2023 Suriye deprem merkez üssü ve şiddeti...