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Haberler Yaşam Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 12:05

Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Bursa'da dere yatağında ölü bulunan Semra Elmas'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan TIR şoförü Arif Çakıroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Bursa'dan aracıyla 12 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında Konya'ya gitmek için yola çıkan Mehmet Ali Han, İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisinde mola verdi.

Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Serinlemek için Mezit Deresi'ne inen Han, burada yarı çıplak ve hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Yapılan incelemede vücudunda yara ve silah izi bulunmayan kadının, eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşayan Semra Elmas olduğu belirlendi.

Derede ölü bulundu: Katili kıskıvrak yakalandı!

Semra Elmas, Balıkesir'de toprağa verildi.

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