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Dilan Polat Adli Tıp'a sevk edildi! Muayene edildi, "tahliye olsun-olmasın" raporu savcılığa sunulacak
Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
10:30
Dilan Polat Adli Tıp'a sevk edildi! Muayene edildi, "tahliye olsun-olmasın" raporu savcılığa sunulacak
"Kara para aklama" ve "örgüt kurma" gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyip bu şikayetler üzerine muayene edildiği öğrenildi. Polat muayenenin ardından cezaevine gönderilirken, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanacak rapor ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilecek.