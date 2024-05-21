Dilan Polat Adli Tıp'a sevk edildi! Muayene edildi, "tahliye olsun-olmasın" raporu savcılığa sunulacak

"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip muayene edildi.

3. İHTİSAS DAİRESİ MUAYENE ETTİ

Dilan Polat tutuklu bulunduğu cezaevinden Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın muayenesi ruh sağlığı ve hastalıkları ile nörolojik sorunların da aralarında bulunduğu 10 ayrı hastalığı inceleyen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca yapıldı.