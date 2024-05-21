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Giriş Tarihi: 21.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 10:30

Dilan Polat Adli Tıp'a sevk edildi! Muayene edildi, "tahliye olsun-olmasın" raporu savcılığa sunulacak

"Kara para aklama" ve "örgüt kurma" gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyip bu şikayetler üzerine muayene edildiği öğrenildi. Polat muayenenin ardından cezaevine gönderilirken, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanacak rapor ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilecek.

ARZU KAYA
Dilan Polat Adli Tıp’a sevk edildi! Muayene edildi, tahliye olsun-olmasın raporu savcılığa sunulacak

"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip muayene edildi.

3. İHTİSAS DAİRESİ MUAYENE ETTİ

Dilan Polat tutuklu bulunduğu cezaevinden Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın muayenesi ruh sağlığı ve hastalıkları ile nörolojik sorunların da aralarında bulunduğu 10 ayrı hastalığı inceleyen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca yapıldı.

Dilan Polat Adli Tıp’a sevk edildi! Muayene edildi, tahliye olsun-olmasın raporu savcılığa sunulacak

"RUHSAL VE NÖROLOJİK RAHATSIZLIKLARIM VAR"

Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyip bu şikayetler üzerine muayene edildiği öğrenildi. Polat muayenenin ardından cezaevine gönderilirken, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanacak rapor ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilecek.

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Dilan Polat Adli Tıp’a sevk edildi! Muayene edildi, tahliye olsun-olmasın raporu savcılığa sunulacak

POLAT'IN AVUKATI "ALETLE YARALADI" TAHLİYESİ İSTEMİŞTİ

Öte yandan Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulunmuştu.

Dilan Polat Adli Tıp’a sevk edildi! Muayene edildi, tahliye olsun-olmasın raporu savcılığa sunulacak

Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Dilan Polat Adli Tıp’a sevk edildi! Muayene edildi, tahliye olsun-olmasın raporu savcılığa sunulacak

BAŞSAVCILIK SEVK KARARI VERMİŞTİ

Savcılık, avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. 30 Nisan 2024 günü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

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