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Haberler Yaşam Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:50

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, ders yapılacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre Diyarbakır'da çok sayıda bina yıkıldı, 14 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ederken okulların durumu merak konusu oldu. Bu noktada binlerce öğrenci ve velisi, 7 Şubat Salı Diyarbakır'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 7 Şubat Salı Diyarbakır'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, son durum…

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

7 Şubat Salı Diyarbakır'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahına son yılların en büyük depremlerinden biriyle uyandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma neden oldu. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken öğrenciler, öğretmenler ve velileri "7 Şubat Salı Diyarbakır'da okullar açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ilde okulların 1 hafta tatil edileceğini açıkladı. İşte, konu ile ilgili son gelişmeler…

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ DEPREM! ARTÇILAR SÜRÜYOR...

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

10 ilde hissedilen deprem sonrası son durumu açıklayan Oktay, 284 kişinin vefat ettiğini, 2 bin 323 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Oktay, Kahramanmaraş-Gaziantep doğalgaz hattında sorun olduğunu, birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini ifade etti. Oktay, vatandaşların yardımlarını sadece AFAD üzerinden yapması gerektiğini söyledi.

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Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

KAHRAMANMARAŞ'TA 70 KİŞİ VEFAT ETTİ

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

6 ŞUBAT SALI DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.

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