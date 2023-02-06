Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? Deprem nedeniyle 7 Şubat Salı Diyarbakır’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, ders yapılacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre Diyarbakır'da çok sayıda bina yıkıldı, 14 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması devam ederken okulların durumu merak konusu oldu. Bu noktada binlerce öğrenci ve velisi, 7 Şubat Salı Diyarbakır'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 7 Şubat Salı Diyarbakır'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, son durum…