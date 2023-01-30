Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

Elektrik ve doğalgaz indirimi son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak son açıklama yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bilindiği üzere 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmişti. Bu açıklamalar sonrasında ise vatandaşlar "Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek?" sorularıyla detayları merak ediyor. İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğalgaz için indirim açıklaması…