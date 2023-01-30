Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

Karadeniz gazında ilk faz Mart ayı sonunda devreye girecek. Tam kapasitede gaz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayacak. Yeni keşiflerle bu oran daha da iyileşecek. Bu gaz müzakerelerinden Türkiye'nin elinin daha güçlü olması demektir. Karadeniz'de boru yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Denizin 2200 metre altında canlı yaşamın olmadığı alandan bahsediyoruz. İnsan indirmemiz mümkün değil. Oradaki iş ve işlemleri uzaktan kontrollü robotlarla yapıyoruz. Su altı robotundan kullandığımız yazılıma kadar ekipmanlarımız yerli teknoloji ürünü. Karadeniz'de açtığımız ilk kuyular bunlar değil. Daha önce uluslararası şirketlerle kiralama ile çalışıyorduk. Şimdi kendi imkanlarımızla faaliyet göstermeye başladık. Daha önceki faaliyetlerimizin takvimlendirilmesini şirketlerin uygunluk durumuna göre yapıyorduk, şimdi öyle değil. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun, yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak, biz buna inanıyoruz.