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Giriş Tarihi: 30.01.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 13:33

Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

Elektrik ve doğalgaz indirimi son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak son açıklama yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bilindiği üzere 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmişti. Bu açıklamalar sonrasında ise vatandaşlar "Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek?" sorularıyla detayları merak ediyor. İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğalgaz için indirim açıklaması…

Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz ve elektrik indirim müjdesi geldi. Fiyatlardaki düşüşün devamı durumunda Mart ayını işaret ederek indirimi söz konusu olabileceğini vurgulayan Dönmez'in bu açıklaması sonrası "Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek?" soruları vatandaşlarca yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Dönmez'in elektrik ve doğalgaz için indirim vurgusu yaptığı o açıklamaları…

Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE İNDİRİM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayi gazına yüzde 13-16 arasında indirim yapmıştık. 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı gazda yüzde 24-38 aralığında indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durumun önce üretim maliyetlerinde en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Bir diğer indirim de elektrikten geldik.2021 Aralık ayında 4800 lira olarak belirlemiştik mw başına önce 4200'e indi, geçtiğimiz hafta da yeni düzenleme ile 3600 liraya fiyat düştü. Serbest piyasadan elektrik alan sanayi ve büyük tüketicilerin maliyetlerinde yüzde 15'lere varan düşüşten yararlanmış olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayında da indirim söz konusu olabilir" dedi.

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Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

"İLK FAZ MART AYI SONUNDA DEVREYE GİRECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

Karadeniz gazında ilk faz Mart ayı sonunda devreye girecek. Tam kapasitede gaz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayacak. Yeni keşiflerle bu oran daha da iyileşecek. Bu gaz müzakerelerinden Türkiye'nin elinin daha güçlü olması demektir. Karadeniz'de boru yerleştirme işlemlerini geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Denizin 2200 metre altında canlı yaşamın olmadığı alandan bahsediyoruz. İnsan indirmemiz mümkün değil. Oradaki iş ve işlemleri uzaktan kontrollü robotlarla yapıyoruz. Su altı robotundan kullandığımız yazılıma kadar ekipmanlarımız yerli teknoloji ürünü. Karadeniz'de açtığımız ilk kuyular bunlar değil. Daha önce uluslararası şirketlerle kiralama ile çalışıyorduk. Şimdi kendi imkanlarımızla faaliyet göstermeye başladık. Daha önceki faaliyetlerimizin takvimlendirilmesini şirketlerin uygunluk durumuna göre yapıyorduk, şimdi öyle değil. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun, yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak, biz buna inanıyoruz.

Doğalgaz ve elektriğe indirim gelecek mi, ne zaman, yüzde kaç indirim gelecek? Bakan Dönmez Doğalgaz ve elektrik için indirim müjdesi verdi!

"42 ÜNİTENİN 33'ÜNÜ DENİZ TABANINA İNDİRDİK"

Karadeniz'de deniz tabanına yerleştirilecek 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdik. Oldukça zor bir iş. Bu ekipmanlarından en önemlilerinden biri olan toplama ve dağıtım hazneleri deniz tabanına başarıyla indirdik. 240 tonluk malzeme ve ekipmanlardan oluşuyor. 10 bine yakın personel çalışma yapıyor. Denizden gelecek gazı karada işleyecek tesisin inşaatını yüzde 90 seviyesinde tamamladık. Ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak ilk test çalışmaları başladı.

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