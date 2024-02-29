Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

Gıdaların yanında köydeki temiz hava ve suyun da kızının uzun yaşamasında etkili olduğunu ifade eden Yaşar Temel Başer, "Erken emekli olmamın en büyük nedeni rahatsız olan kızım. Kızımın daha uzun ve sağlıklı yaşaması için emekli olup köye gelmeyi tercih ettim. Köyde kızımızı organik ve sağlıklı yiyeceklerle, hayvansal gıdalarla besliyoruz.