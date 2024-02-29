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Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:32
Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!
25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer mucizeyi başardı. Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in ömrünü uzatmak için 2007 yılında önemli bir karar aldı. Emekli olup köye yerleşen fedakar baba, organik besinlerle evladını hayata bağladı. Genç kız 28 yaşına ulaştı.