Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:32

Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer mucizeyi başardı. Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in ömrünü uzatmak için 2007 yılında önemli bir karar aldı. Emekli olup köye yerleşen fedakar baba, organik besinlerle evladını hayata bağladı. Genç kız 28 yaşına ulaştı.

İHA
Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

Emekli sınıf öğretmeni Yaşar Temel Başer, hayatını kızına adadı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gözeler köyünde yaşayan 67 yaşındaki fedakar baba, Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası engelli kızı Nur Hilal Başer'i daha fazla yaşatmak için her şeyi yaptı.

Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

MPS hastalığı tanısının koyulmasının ardından doktorların "15 yaşını göremez" dediği kızı için düğmeye basan Başer, 25 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli olarak 2007 yılında Gözeler köyüne taşındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

Kızlarının daha uzun bir ömür geçirmesi için mücadele eden Yaşar Temel Başer ve eşi Rabia Başer, engelli kızlarını 17 yıldır kendi bahçelerinde ürettikleri ve hayvanlarından elde ettikleri doğal ürünlerle besleyerek 28 yaşına kadar yaşamasını sağladı.

Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

Doğal ürünlerin ve temiz köy havasının kızının uzun yıllar yaşamasında çok etkili olduğunu söyleyen Rabia Başer (67), kızlarının bakımını hiçbir zaman aksatmadıklarını belirtti.

Doktorlar ‘Kızın 15 yaşını göremez’ demişti: Baba kendi tedavisiyle mucizeyi başardı!

Gıdaların yanında köydeki temiz hava ve suyun da kızının uzun yaşamasında etkili olduğunu ifade eden Yaşar Temel Başer, "Erken emekli olmamın en büyük nedeni rahatsız olan kızım. Kızımın daha uzun ve sağlıklı yaşaması için emekli olup köye gelmeyi tercih ettim. Köyde kızımızı organik ve sağlıklı yiyeceklerle, hayvansal gıdalarla besliyoruz.

SON DAKİKA