21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;