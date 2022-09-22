Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 07:32

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu, dizilerin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı Mükemmel Eşleşme, Sahte Kabadayı, Hedefim Sensin, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. O Kız dizisi ekran macerasına başlarken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle, O Kız dizisi ise ilk bölümüyle ekranlara gelirken Mükemmel Eşleşme, MasterChef Türkiye gibi yapımların bu durumdan nasıl etkilendiği merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları sıralaması…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Eylül 2022 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 21 Eylül 2022 Çarşamba reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

1 - Masterchef Türkiye

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

SON DAKİKA