''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu, dizilerin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı Mükemmel Eşleşme, Sahte Kabadayı, Hedefim Sensin, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. O Kız dizisi ekran macerasına başlarken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tekrar bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları…