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Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
12:47
Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
Rosie Moore isimli model ve aynı zamanda jeobilimci olan genç kadın, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük bir dehşete sebep oldu. Kayda aldığı piton, bütün olarak öyle bir şeyi yutmuştu ki, Moore'un kendisi de bu keşfi inanılmaz olarak nitelendirdi.