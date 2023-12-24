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Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:47

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...

Rosie Moore isimli model ve aynı zamanda jeobilimci olan genç kadın, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük bir dehşete sebep oldu. Kayda aldığı piton, bütün olarak öyle bir şeyi yutmuştu ki, Moore'un kendisi de bu keşfi inanılmaz olarak nitelendirdi.

Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
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Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
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Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
Dünyayı dehşete düşüren görüntüler! Piton bütün olarak öyle bir şeyi yutmuş ki...
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