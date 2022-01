E Okul not giriş ekranı kapandı mı? VBS e-Okul sistemi ne zaman kapanacak, son gün bugün mü?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sömestr heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci, sömestr tatili öncesinde e-Okul not girişinin ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Bu noktada; "VBS e-Okul sistemi ne zaman kapanacak? E Okul not giriş ekranı kapandı mı? e-Okul ne zaman kapanacak, son gün ne zaman?" gibi pek çok önemli soruya yanıt aranıyor. Peki; e-Okul not girişi öğrencilere ve öğretmenlere ne zaman kapanacak? İşte konuya yönelik bilgiler!