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Haberler Yaşam Elazığ'da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 10:28

Elazığ'da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran yarasa kancaya takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, yarasayı kurtarıp doğaya saldı.

İHA
Elazığ’da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

ELAZIĞ'DA ŞOK OLAY! OLTAYA ÖYLE BİR ŞEY TAKILDI Kİ... BALIKÇILAR ŞAŞTI KALDI

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Ferat Adıyaman, oltasını tavuk parçası takarak suya attı.

Elazığ’da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Adıyaman, takılan yarasayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Elazığ’da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

Ardından eldiven yakan Adıyaman, yarasayı kancadan kurtardı.

Elazığ’da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

Kısa bir pansumanda yapan Adıyaman daha sonra yarasayı doğaya geri saldı.

Elazığ’da şok olay! Oltaya öyle bir şey takıldı ki... Balıkçılar şaştı kaldı

Balık tutmak için Keban ilçesine baraj kenarına gittiğini belirten Ferat Adıyaman, "Balık tutmak için kancaya tavuk parçası taktım.

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