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Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
15:47
Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!
Adana'da elektrikli soba faciası yaşandı. Dumandan etkilenen Nazan-Demir Lamba ile ikizleri Demir ve Kaan, kurtarılamadı. Aileden geriye, o gece anneannelerinin evine giden Bulut ve Irmak kaldı. Bugün anne, baba ve ikizleri için yapılan cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup aktı. Hem evlat hem damat hem de torun acısını yaşayan anneanne Selma Lamba'nın ağıtları yürekleri yaktı: Uyan yavrum beni öksüz koyma!