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Haberler Yaşam Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 15:47

Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

Adana'da elektrikli soba faciası yaşandı. Dumandan etkilenen Nazan-Demir Lamba ile ikizleri Demir ve Kaan, kurtarılamadı. Aileden geriye, o gece anneannelerinin evine giden Bulut ve Irmak kaldı. Bugün anne, baba ve ikizleri için yapılan cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup aktı. Hem evlat hem damat hem de torun acısını yaşayan anneanne Selma Lamba'nın ağıtları yürekleri yaktı: Uyan yavrum beni öksüz koyma!

Ziya RAMOĞLU
Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

Adana'da dün elektrikli soba faciası yaşandı. Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde elektrikli sobanın derilmesi sonucu Nazan-Demir Lamba çiftinin evinde yangın çıktı.

Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

Alevlerin sardığı evden çıkamayan anne baba ile ikizleri Demir ve Kaan, kurtarılamadı. Aileden bir tek yılbaşını kutlamak için anneannesinin evine giden Bulut ve Irmak Lamba kaldı.

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Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

AYNI MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİ

Nazan Enis Lamba ile ikizleri Kaan ve Demir'in cenazeleri bu sabah yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Baba evinde alınan helalliğin ardından cenazeler aile mezarlığına getirildiği sırada yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

Kılınan cenaze namazının ardından ikiz bebeklerden Kaan annesi Nazan ile Demir ise babası Enis Lamba ile aynı mezara defnedildi.

Elektrikli soba faciasında anne baba ve ikizleri ölmüştü! Cenazede yürek yakan feryat: Uyan yavrum!

Hayatta kalan Bulut Lamba, boğaz rahatsızlığından dolayı doktora götürülürken Irmak anne babasını ve kardeşlerinin cenazesine katıldı.

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