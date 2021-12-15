Milyonlarca emekli ve memurun uzun süredir aklında tek bir soru var. O da "2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak belli olacak?" sorusu. 5 aylık enflasyon oranı belli olurken, açıklanan bu veriler ışığında tahminler zam oranının 6.72 olması yönünde oldu. Yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı kesin olarak Aralık ayı enflasyonuyla beraber netleşecek. Öte yandan vatandaşlar beklentilerle beraber detayları merak ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Önümüzdeki yıl 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte yeni yıl zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri…