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Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 07:39

Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun uzun süredir aklında tek bir soru var. O da "2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak belli olacak?" sorusu. 5 aylık enflasyon oranı belli olurken, açıklanan bu veriler ışığında tahminler zam oranının 6.72 olması yönünde oldu. Yeni yılda uygulanacak olan zam miktarı kesin olarak Aralık ayı enflasyonuyla beraber netleşecek. Öte yandan vatandaşlar beklentilerle beraber detayları merak ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Önümüzdeki yıl 2022 Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte yeni yıl zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte gündem maddelerinden biri de 2022 Emekli memur zammı oldu. Öte yandan milyonlarca vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri takip edebilmek üzere "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanırken kalan 2 aylık verinin açıklanmasıyla birlikte yeni yılın ilk yarısında maaşlara uygulanacak zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, 2022 Ocak ayı SSK – BAĞKUR en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar...

Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.


ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

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Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak ve belli olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM
SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını ocak-temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor.
Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.

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