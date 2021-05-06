En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları

Mayıs ayına girmemizle birlikte Hıdırellez mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar an itibariyle başladı. Baharı müjdeleyen bugünün anlam ve önemine istişare eden kısa, uzun, resimli Hıdırellez mesajları yoğun ilgi görüyor. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu savıyla kutlanan bugünde eşine, dostuna, akrabasına Hıdırellez mesajı atmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Küresel çapta baharın gelişini temsil eden Hıdırellez kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. İşte kısa, uzun, en güzel ve resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri seçenekleri…