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Haberler Yaşam En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye'nin IQ haritası
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:19

En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye'nin IQ haritası

81 ilden 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı zeka testinin sonuçları açıklandı. Böylece Türkiye'nin IQ haritası ortaya çıkmış oldu. Listenin ilk sırasındaki şehri oldukça dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte Türkiye'nin IQ haritası ve haberin detayları...

En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı zeka testinin sonuçları açıklandı ve Türkiye'nin IQ haritası belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il Türkiye'nin IQ sıralaması ve haberin detayları...

En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ

81- Bingöl

94.19

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En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

80- Siirt

94.52

En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

79- Hakkari

95.16

En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

78- Artvin

95.36

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