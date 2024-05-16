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En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye'nin IQ haritası
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:19
En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye'nin IQ haritası
81 ilden 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı zeka testinin sonuçları açıklandı. Böylece Türkiye'nin IQ haritası ortaya çıkmış oldu. Listenin ilk sırasındaki şehri oldukça dikkat çekti. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte Türkiye'nin IQ haritası ve haberin detayları...