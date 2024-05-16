En zeki iller sıralaması açıklandı! Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti: İşte Türkiye’nin IQ haritası

"Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusu yanıt buldu. 2 milyona yakın kişinin katılım sağladığı zeka testinin sonuçları açıklandı ve Türkiye'nin IQ haritası belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte il il Türkiye'nin IQ sıralaması ve haberin detayları...