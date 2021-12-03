Engelli öğretmen ataması canlı izle: 2021 MEB Engelli öğretmen atama isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı

Engelli öğretmen atması canlı izle ekranı an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Binlerce atama bekleyen öğretmen adayı canlı ve noter huzurunda gerçekleşen Engelli öğretmen ataması canlı izle ekranı ile isim listesi sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. 750 engelli öğretmen ataması için başvuru süreci 8 Kasım'da başlamıştı. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık'ta açıklanacak. İşte Engelli öğretmen ataması izle ekranı ve 2021 MEB Engelli öğretmen atama isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı