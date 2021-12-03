Engelli öğretmen ataması canlı izle: 2021 MEB Engelli öğretmen atama isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından engelli öğretmen atama sonuçları canlı yayın ekranı ile açıklanıyor. 26 Kasım'da tercihlerin sona ermesiyle engelli öğretmen atamalarında tören Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuşma gerçekleşirken Engelli öğretmen atması canlı yayın izle ekranı araştırılıyor. Sonuçlar personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. İşte Engelli öğretmen ataması canlı izle ekranı ve 2021 MEB Engelli öğretmen atama isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı