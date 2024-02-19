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Haberler Yaşam Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 12:40

Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 7 ay önce yaşanan tekel bayii saldırısı soruşturmasında 4 şüphelinin 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Murat Özer, "Ruhsatlı silahım var. Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları

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Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerine Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgadaki şüpheliler hakkında 25 Aralık 2023'te iddianame hazırladı.

Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

İddianamede, Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen'e yönelik ise, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı "Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

İLK DURUŞMA BAŞLADI
İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tensip zaptı düzenleyerek sanıkların yargılanmasına başlanması için 19 Şubat 2024'e duruşma günü vermişti.

Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

Türkiye gündemine oturan saldırının ilk duruşması bugün saat 10.30'da görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer SEBBIS sistemi ile katıldı.

Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

"SADECE AİLEMİ KORUMAK İSTEDİM"
Duruşmada savunma yapan Tarık Özer, şöyle konuştu: "Cantürk Erzen'i (hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası) 2015 yılından beri tanıyorum. Ticareten ve normal arkadaşımdı. Olaydan yaklaşık 3-4 ay önce benden iki taksitle 1250 TL çek karşılığında 70 ton demir aldı. Birini ödediler. Diğerini ödemedi. Daha sonra borç için aradığımda da telefonları açmadılar. Avukata 625 lira için emir verdim. Olay günü 17.30 gibi şirketten çıkıp kahve içtik. Saat 22.30 gibi Cantürk Erzen'in WhatsApp'tan ödeme emri ile küfürlü mesajını gördüm.

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