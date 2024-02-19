Haberler
Yaşam
Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
12:40
Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!
İstanbul Esenyurt'ta yaklaşık 7 ay önce yaşanan tekel bayii saldırısı soruşturmasında 4 şüphelinin 5 suçtan toplamda ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Murat Özer, "Ruhsatlı silahım var. Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları