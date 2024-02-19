Esenyurt tekel bayii saldırganları hesap veriyor: Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım!

"SADECE AİLEMİ KORUMAK İSTEDİM"

Duruşmada savunma yapan Tarık Özer, şöyle konuştu: "Cantürk Erzen'i (hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası) 2015 yılından beri tanıyorum. Ticareten ve normal arkadaşımdı. Olaydan yaklaşık 3-4 ay önce benden iki taksitle 1250 TL çek karşılığında 70 ton demir aldı. Birini ödediler. Diğerini ödemedi. Daha sonra borç için aradığımda da telefonları açmadılar. Avukata 625 lira için emir verdim. Olay günü 17.30 gibi şirketten çıkıp kahve içtik. Saat 22.30 gibi Cantürk Erzen'in WhatsApp'tan ödeme emri ile küfürlü mesajını gördüm.