Esenyurt'taki tekel bayii katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayiinde gece saatlerinde kavga çıktı. Eli silahlı 4 kişi, dükkandaki 3 gençle önce tartıştı ardından hepsine kurşun yağdırdı… 2 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Kan donduran olayın ardından lüks ciple kaçtıkları belirlenen 4 şüpheliden Murat Özer, yakalandı. Korkunç cinayeti yanında oğluyla işlediği belirlenen saldırganlardan Tarık Özerbay'ın arandığı açıklandı. Tarık Özerbay'ın cinayetten önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise akıllarda soru işareti bıraktı. Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin nedeni ortaya çıktı.
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