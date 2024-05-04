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Haberler Yaşam Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye'den hangi iller girdi
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:22

Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye'den hangi iller girdi

İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı. Avrupa'dan toplamda 63 şehrin yer aldığı listede, Türkiye'den de 3 kent kentine yer buldu. Liste hazırlanırken, ekonomik, ticari ve turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt dikkate alındı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri

Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye’den hangi iller girdi

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı. Avrupa şehirlerinin ağırlık bastığı listeye Türkiye'den de 3 kent damga vurdu. Euromonitor tarafından hazırlanan liste, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt baz alınarak yapıldı. İşte dünyanın en güzel 100 şehri

Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye’den hangi iller girdi

İSTANBUL EN POPÜLER YABANCI DESTİNASYONU OLARAK TANIMLANDI

Ayrıca listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri yer aldı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye’den hangi iller girdi

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye’den hangi iller girdi

2. Dubai

Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye’den hangi iller girdi

3. Madrid

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