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Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye'den hangi iller girdi
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:22
Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı! Bakın Türkiye'den hangi iller girdi
İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitor dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı. Avrupa'dan toplamda 63 şehrin yer aldığı listede, Türkiye'den de 3 kent kentine yer buldu. Liste hazırlanırken, ekonomik, ticari ve turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt dikkate alındı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri