Haberler Yaşam Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:30

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarına emeklilik müjdesinin ardından detaylar merak konusu haline geldi. AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı açıklamasında; Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını ifade etmiş ve "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." Şeklinde konuşmuştu. Bu noktada ise "Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ev hanımlarına emeklilik müjdesi hakkında detaylar.