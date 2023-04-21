Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:30

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ev hanımlarına emeklilik müjdesinin ardından detaylar merak konusu haline geldi. AK Parti seçim beyannamesi içerisinde yer alan bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı açıklamasında; Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını ifade etmiş ve "Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz." Şeklinde konuşmuştu. Bu noktada ise "Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ev hanımlarına emeklilik müjdesi hakkında detaylar.

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi araştırmaları hız kazandı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarının emeklilik sigorta primlerini ödeyerek destek olacaklarını duyurdu. Bu noktada ise "Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Ev hanımlarına emeklilik hakkı konusunda gelen o açıklamanın detayları…

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlar. Ona hiç dokunulmuyor.

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız.

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi verilmişti! Detaylar bekleniyor... Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, çıktı mı, şartları nelerdir?

Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek. Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz.

SON DAKİKA