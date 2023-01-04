Evde Bakım Maaşı ne kadar oldu 2023? Ocak zammı 2023 ile yeni zamlı yaşlı - engelli Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak 2023 Asgari Ücret zammı sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine verilen Evde Bakım Maaşında oluşan değişim merak konusu olarak hak sahipleri tarafından Ocak 2023 yeni zamlı yaşlı - engelli evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç-TL oldu, hesaplara ne zaman yatacak öğrenilmek isteniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip edenler aynı zamanda 2023 Asgari Ücret ile yeni zamlı yaşlı - engelli Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç-TL oldu? sorularına da yoğun olarak yanıt arıyor. İşte güncel bilgi ve detaylar.