Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi
Giriş Tarihi: 15.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 07:42

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı, her ayın 15'inde sıklıkla aratılmaya başlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile onların ailelerine destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım parası ödemeleri her ay belirli tarihler arasında yatıyor. Bu sebeple evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ekim 2022 gündemdeki önemini korumakta. Devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar da evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yattı mı sorusu, bu hafta boyunca sıklıkla devlet desteğini alan vatandaşlar tarafından soruldu. Evde bakım parası yatan iller e devlet ve SMS üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte devlet desteği hakkında detaylar…

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA