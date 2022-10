Haberler Yaşam Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 15 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Giriş Tarihi: 15.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 07:42

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı, her ayın 15'inde sıklıkla aratılmaya başlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar ile onların ailelerine destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım parası ödemeleri her ay belirli tarihler arasında yatıyor. Bu sebeple evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ekim 2022 gündemdeki önemini korumakta. Devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar da evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar…