Haberler
Yaşam
Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
15:51
Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…
Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçtı. Evlat acısı yaşayan baba Özer Aci ise katıldığı bir haber programında "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp, ortaya çıkması lazım. Bu telefon orada da olabilir, Eylem Tok almış götürmüş de olabilir. Belki içinde çok önemli deliller vardır" ifadelerini kullandı. Yayında Eylem Tok'un ABD basınına 200 bin dolar dağıttığı iddiası da konuşulurken; Baba Aci, "Şu an Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'a bir çağrı yapmak isteseydiniz neler söylerdiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı