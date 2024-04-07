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Haberler Yaşam Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…
Giriş Tarihi: 07.04.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 15:51

Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Canavar anne Eylem Tok, kaza sonrası oğlu ile önce Mısır'a oradan da Amerika'ya kaçtı. Evlat acısı yaşayan baba Özer Aci ise katıldığı bir haber programında "Oğlumun kayınbiraderinin telefonu kayıp, ortaya çıkması lazım. Bu telefon orada da olabilir, Eylem Tok almış götürmüş de olabilir. Belki içinde çok önemli deliller vardır" ifadelerini kullandı. Yayında Eylem Tok'un ABD basınına 200 bin dolar dağıttığı iddiası da konuşulurken; Baba Aci, "Şu an Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur'a bir çağrı yapmak isteseydiniz neler söylerdiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı

Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Mart akşamı İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba lüks araç ile çarptı. Feci kazada Oğuz Murat Aci hayata gözlerini kapadı. 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

EYLEM TOK 200 BİN DOLAR MI DAĞITTI?
Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında oğlunu kaybeden Özer Aci ise bir televizyon programına katıldı. Muhabir yayında "Eylem Tok'un ABD'de bazı basın organlarına 200 bin dolar dağıttığına dair iddia var. ABD'de bir başkası adına araba aldıkları ve gidecekleri yere bu araçla seyahat ettikleri yönünde bir iddia var. Üçüncüsü ise Timur Cihantimur'un psikolojisinin tamamen bozuk olduğu ve ABD'de online bir psikologdan tedavi aldığı yönünde" ifadelerini kullandı. Baba Aci ise şu açıklamaları yaptı: 38. gündür acımızı içimizde yaşıyoruz. Buraya gelmeden oğlumun annesini mezarının başına götürdüm, bu ilk oldu.

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Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

"İLAÇLARLA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bizim de evlat sahibi olduğumuzu Eylem Hanım'ın unutmamasını istiyorum. Burada küçük bir yavrumuz var nereye kadar kaçacak. Oğlumun bana emaneti. Ona iyi bir eğitim aldırmak istiyorum.

Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

BABA ACİ: İÇİMDEKİ YARAYA ALIŞIYORUM...
Oğlum nasıl yazılım mühendisi oldu ise vatana millete hayırlı olması için çalışacağım. Çevremiz bize destek veriyor ilaçlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Git gide içimdeki yaraya alışıyorum, gelsinler içimdeki yaraya bir nebze su serpsinler.

Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

"DOKTOR OLMUŞ AMA İNSAN OLAMAMIŞ"
Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Merhametli bir babayım. Doktor olmuş ama insan olamamış. Bana taziyeye geldiğini söylüyor kimle geldiğini bilemiyorum. Şu kibrini gururunu bir kenara bıraksın gelsin baş sağlığı dilesin. Oğlu ve eski hanımı gelir teslim olur yüreğimize su serilir.

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