Eylem Tok basına 200 bin dolar mı dağıttı? Acılı babadan kayıp telefon isyanı! Belki içinde…

EYLEM TOK 200 BİN DOLAR MI DAĞITTI?

Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasında oğlunu kaybeden Özer Aci ise bir televizyon programına katıldı. Muhabir yayında "Eylem Tok'un ABD'de bazı basın organlarına 200 bin dolar dağıttığına dair iddia var. ABD'de bir başkası adına araba aldıkları ve gidecekleri yere bu araçla seyahat ettikleri yönünde bir iddia var. Üçüncüsü ise Timur Cihantimur'un psikolojisinin tamamen bozuk olduğu ve ABD'de online bir psikologdan tedavi aldığı yönünde" ifadelerini kullandı. Baba Aci ise şu açıklamaları yaptı: 38. gündür acımızı içimizde yaşıyoruz. Buraya gelmeden oğlumun annesini mezarının başına götürdüm, bu ilk oldu.