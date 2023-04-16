EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekli olmak için müracaat işlemlerini tamamlayan vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İlk maaş ödemeleri yatmaya başlarken dosyalarının son durumunu merak edenler, EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvuru sonucu sorgulama işlemleri e devlet üzerinden yapılıyor Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur, sorgulama nasıl yapılır? İşte, SGK evrak takip etme ekranı…