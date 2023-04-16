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Haberler Yaşam EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 15:12

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekli olmak için müracaat işlemlerini tamamlayan vatandaşlar EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. İlk maaş ödemeleri yatmaya başlarken dosyalarının son durumunu merak edenler, EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik başvuru sonucu sorgulama işlemleri e devlet üzerinden yapılıyor Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur, sorgulama nasıl yapılır? İşte, SGK evrak takip etme ekranı…

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

EYT başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emeklilik için müracaat işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ilk maaşlarını almak için gün sayıyor. Dosya durumlarını merak edenler, sıklıkla EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur, sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Emekli aylığı hak ediş için SGK evrak takip ekranı gündemde. Peki, Emeklilik başvuru sonucu açıklandı mı, EYT başvuru takip nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler...

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI ALIYOR!

İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yatıyor.

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EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

EYT başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-devlet: SGK ile 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, sorgulama nasıl yapılır?

EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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