Haberler Yaşam EYT'LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 16.03.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 21:49

EYT'LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EYT emekli promosyon kampanyaları, yeni yasayla emeklilik hakkı kazanan binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken ise "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda emeklilik hakkı kazananlar ilk maaşlarını ise 1 Nisan itibarıyla alabilecek. Öte yandan bankaların promosyonlarından faydalanmak isteyenler şimdiden en çok ödeme yapan banka arayışına çıktı. Peki, EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri? İşte o detaylar.