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Haberler Yaşam EYT'LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 21:49

EYT'LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EYT emekli promosyon kampanyaları, yeni yasayla emeklilik hakkı kazanan binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken ise "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" gibi sorular yanıt arıyor. Bu kapsamda emeklilik hakkı kazananlar ilk maaşlarını ise 1 Nisan itibarıyla alabilecek. Öte yandan bankaların promosyonlarından faydalanmak isteyenler şimdiden en çok ödeme yapan banka arayışına çıktı. Peki, EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri? İşte o detaylar.

EYT’LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EYT emekli promosyon ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. 1 Nisan'da ilk maaşlarını alacak olan binlerce vatandaş bankaların promosyon kampanyalarından da faydalanabilecek. Bu kapsamda ise başvurular sürerken "EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri?" gibi sorular yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan ve yeni düzenlemeyle emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar seçecekleri kamu ve özel bankalar üzerinden promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. İşte EYT emekli promosyon veren bankalar ve kampanyalara ilişkin detaylar.

EYT’LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULDU

EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası 2023 yılında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlayan 2 milyon 250 bin emeklilik hakkı kazandı.

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EYT’LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Bununla beraber bankalar yeni müşteri edinimi için harekete geçti ve emekli promosyon tutarlarını yükseltti.

Özel bankalardan emekli maaşı alacak EYT'lilerin promosyon tutarı 10 bin TL'yi bulurken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

EYT’LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
  • 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

EYT’LİLERE EMEKLİ PROMOSYON FIRSATI! 2023 EYT emekli promosyon veren bankalar hangileri, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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