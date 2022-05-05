EYT yasası için 6 adım gündemde! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

EYT yasası son dakika bugün haberleri ile gündemde yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ederken öte yandan "EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli formüllerin gündemde olduğu bilinirken sorunun kısa süre içerisinde meclise gelerek çözülmesi planlanıyor. Peki, EYT yasası nedir, çıktı mı, çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...