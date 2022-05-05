EYT yasası için 6 adım gündemde! 2022 Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından planlama aşamasında olduğu söylenen EYT için 6 adımda çözüme gidilmesi bekleniyor. EYT son durum gelişmeleri ile emekli olmak için bekleyen vatandaşlar tarafından yakın mercek altına alınıyor. Bu düzenlemeyle birçok vatandaşın emeklilik sorunu çözülmüş olacak. Bu sebeple her gün gündemde "2022 EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılanların gözü şimdi konuyla ilgili son dakika gelişmelerinde. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte son durum…