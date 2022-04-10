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Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 02:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 02:47

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 32. Haftası dev derbi maçına sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray tarihe geçecek bir derbi ile bir kez daha yeşil sahada bir araya gelecek. Ligde çıktığı son maçında yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 13. sırada yer alan sarı-kırmızılıları evinde konuk edecek. Derbiyi izlemek ve kıran kırana mücadeleye tanık olmak isteyenler yoğun şekilde "Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. Haftasından ezeli rakibi Galatasaray'ı derbi maçında evinde konuk edecek. Derbi maçını canlı izlemek isteyenler yoğun şekilde Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FB-GS derbi maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve derbiye ilişkin son dakika bilgileri şöyle;

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
  • Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'DE GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİYİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

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