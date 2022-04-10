Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2022 02:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 02:47

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 32. Haftası dev derbi maçına sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray tarihe geçecek bir derbi ile bir kez daha yeşil sahada bir araya gelecek. Ligde çıktığı son maçında yenilgi almayan sarı-lacivertliler, 13. sırada yer alan sarı-kırmızılıları evinde konuk edecek. Derbiyi izlemek ve kıran kırana mücadeleye tanık olmak isteyenler yoğun şekilde "Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.