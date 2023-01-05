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Giriş Tarihi: 05.01.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 23:54

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

Derbi ateşi 2022-2023 Süper Lig sezonunun 18. Haftasında bir kez daha yanacak. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 396 maçın normal süreleri baz alındığında Sarı kanaryalar 147, Cimbom ise 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde etti. Diğer yandan derbi maçını televizyondan takip edecek olanlar ise "Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı yayın tarihi ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

Süper Lig'in 18. Haftasında derbi ateşi yanacak! Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe galibiyet için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Sarı Lacivertlilerin evinde oynayacağı derbi maçında 3 puanın sahibi olmak isterken, sarı-kırmızılılar ise deplasmandan galip dönmeyi hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair tüm detaylar.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

FENERBAHÇE-GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

İki takım arasında günümüze kadar oynanan 396 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi.

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