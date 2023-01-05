Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 23:54

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı için nefesler tutuldu!

Derbi ateşi 2022-2023 Süper Lig sezonunun 18. Haftasında bir kez daha yanacak. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 396 maçın normal süreleri baz alındığında Sarı kanaryalar 147, Cimbom ise 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde etti. Diğer yandan derbi maçını televizyondan takip edecek olanlar ise "Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı yayın tarihi ve tüm detaylar.