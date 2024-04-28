Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Çalıştığı yerden eve gelinceye kadar mesafe boyunca vermediği sadaka kalmadığı, camilerin önünde Yasin-i Şerif okuyan teyzelere para verdiğini aktaran Muhammet Delil Süner, "Yeter ki dua edin bu akşam Galatasaray puan kaybetsin diye. Öyle bir istekli de eve gelmişim ki, maçı izliyorum zaten Icardi formda. Adamın performansı mükemmel, imreniyoruz da. Bu adam gol atmazsa Galatasaray kesin puan kaybedecek kafasındayız.