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Haberler Yaşam Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:02

Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner, Adana Demirspor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin gol atması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bağlanıp, Icardi'nin 'Sınır dışı' edilmesi için şikayette bulundu. "Onun yüzünden sinirleniyorum kanepe örtülerini dişliyorum. O gol atınca televizyonu kırıyorum" diye konuştu.

İHA
Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner (29), Adana Demirspor - Galatasaray maçından önce eve gidinceye kadar sadaka verip maç saatinde ekran başına geçti. Sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi'nin 3. golü atmasından sonra 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis bağlanarak şikayette bulundu.

Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Süner, şu an mental olarak birkaç ilaç aldıktan sonra biraz daha sakin kalabildiğini söyledi. Ciddi bir rekabetin içerisinde olduklarını belirten Süner, 10 yılın vermiş olduğu bir patlamayı yaşadığını ifade etti.

Fenerbahçeli taraftar, Icardi'nin 'Sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu | Video

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Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Çalıştığı yerden eve gelinceye kadar mesafe boyunca vermediği sadaka kalmadığı, camilerin önünde Yasin-i Şerif okuyan teyzelere para verdiğini aktaran Muhammet Delil Süner, "Yeter ki dua edin bu akşam Galatasaray puan kaybetsin diye. Öyle bir istekli de eve gelmişim ki, maçı izliyorum zaten Icardi formda. Adamın performansı mükemmel, imreniyoruz da. Bu adam gol atmazsa Galatasaray kesin puan kaybedecek kafasındayız.

Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

Maç gayet güzel gidiyor, Adana Demirspor bastırıyor. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Icardi duruyor, Mertens çıkıyor, Mertens durduğu zaman Kerem çıkıyor, Kerem durduğu zaman Hakim Ziyech çıkıyor. Takım, inanılmaz derecede bir birinin eksiğini tamamlıyor" dedi.

Fenerbahçe taraftarı İcardi’yi şikayet etti: Sınır dışı edilsin!

2-0 OLUNCA CİNNET GETİRDİM...
"Bunları görünce tamam dedim, 1-0 normaldir, maç güzel gider sadaka vermişim kafa orada. Allah, bize yardım edecek diyorum. Ondan sonra 2-0 olunca cinnet getirdim, sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım. Buradan da söylüyorum. Mayıs ayının kaldırılmasını istiyorum. Bu mayıs aylarının bir sahibi varsa Galatasaray Spor Kulübü'dür.

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