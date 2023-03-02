Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Perşembe akşamı yayınlanan diziye usta tiyatrocu Neslihan Yeldan dahil oldu. Yeldan dizide, Özge Özberk'in ablası Asuman karakterine hayat verecek ve 29. bölümden itibaren izleyici ile buluşacak. Bu noktada dizinin hayranları Neslihan Yeldan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Asuman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizlerde rol aldı? İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Asuman'ı Neslihan Yeldan hayatı ve kariyeri.