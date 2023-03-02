Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987'de Ortaoyuncular'da başladı.1995'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarın'dan mezun olduktan sonra, bir süre Kent Oyuncuları ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Birçok televizyon dizisi ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları'na katılan Yeldan, ayrıca "Bir Demet Tiyatro" dizisi ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyununda da oyunculuk yaptı.

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor.