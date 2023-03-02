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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:35

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Perşembe akşamı yayınlanan diziye usta tiyatrocu Neslihan Yeldan dahil oldu. Yeldan dizide, Özge Özberk'in ablası Asuman karakterine hayat verecek ve 29. bölümden itibaren izleyici ile buluşacak. Bu noktada dizinin hayranları Neslihan Yeldan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Asuman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizlerde rol aldı? İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Asuman'ı Neslihan Yeldan hayatı ve kariyeri.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir sorusu merak edilmeye başlandı. Show TV ekranlarının başarılı dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye yeni bir karakter dahil oluyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna usta oyuncu Neslihan Yeldan katıldı. Yeldan, dizide Asuman karakterini canlandıracak. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Asuman'ı canlandıran Neslihan Yeldan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NESLİHAN YELDAN GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİNDE!

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna usta tiyatrocu Neslihan Yeldan dahil oldu. Yeldan dizide Asuman karakterini canlandıracak.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987'de Ortaoyuncular'da başladı.1995'te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarın'dan mezun olduktan sonra, bir süre Kent Oyuncuları ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Birçok televizyon dizisi ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları'na katılan Yeldan, ayrıca "Bir Demet Tiyatro" dizisi ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyununda da oyunculuk yaptı.

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Şimdiye dek birçok tiyatro oyunu ile birçok film ve dizide rol alan Yeldan, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Senem, Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan Bolat, 2022'de rol aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Süreyya karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Neslihan Yeldan, 2008'de evlendiği İngiliz eşi Leo James Felix Pollock ile 2019 yılında boşanmıştır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Asuman kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Asuman’ı Neslihan Yeldan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sen Çal Kapımı (dizi) - 2020- (Aydan Bolat)

İstanbullu Gelin (dizi) - 2017-2019 (Senem)

Bizim Hikaye (dizi) - 2018 (Hayat Aslısu)

Kiraz Mevsimi (dizi) - 2014-2015 (Önem Dinçer)

Kuzey Güney (dizi) - 2012-2013

Kavak Yelleri (dizi) - Mine'nin annesi - 2010

Dürüyenin Güğümleri (dizi) - Hakime Handan - 2010-2011

Peri Masalı (dizi) - Pamira - 2008

Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak - 2006

Sahte Prenses - 2006

Bir Demet Tiyatro - 2006

Organize İşler - 2005 (Lalezar)

Her şey Yolunda - 2004

Dişi Kuş - 2004

Sahra - 2004

Yuvam Yıkılmasın - 2003

Şapkadan Babam Çıktı - 2003

Vaka-i Zaptiye - 2002

Güneş Yanıkları - 2000

Kırık Zar - 2000

Tele Dadı - 1998

Kaçıklık Diploması - 1998

Bir Demet Tiyatro - 1997

Tatlı Kaçıklar - 1996

Yaz Evi - 1993

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