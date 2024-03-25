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Haberler Yaşam Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 13:09

Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan La Sagrada Familia ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Mimar Antoni Gaudi tarafından inşa edilen ancak Gaudi'nin ölümü sonrası tamamlanamayan eserin gizemi 141 yıldır çözülemiyor. Bitmeyen kilise olarak bilinen La Sagrada Familia'nın tamamlanması için dünyanın en iyi mimarları çalışıyor…

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Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barselona kentine gelen turistlerin ilk uğradıkları mekanlardan birisi olan 'La Sagrada Familia' ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra, vinçlerin gölgesinde bulunması ile de dikkat çekiyor.

Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

MİMAR GAUDİ ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALMIŞ!

'Bitmeyen kilise' olarak bilinen 'La Sagrada Familia'nın yapımına 1882 yılında halkın yardımlarıyla başlandı. Mimar Antoni Gaudi, şaheseri olarak adlandırdığı 'La Sagrada Familia'nın görkemli bir yapıda olmasını isteyerek, çizimlerinde karmaşık mimariyi kullandı.

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Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

141 YILDIR GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Katolanya'nın önemli eserlerinde imzası bulunan Mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde, 73 yaşında eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya gömülürken, projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi.

Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

DÜNYANIN EN İYİ MİMARLARI ÇALIŞIYOR

Mimar Antoni Gaudi'nin gizemli çizimlerini çözebilmek ve La Sagrada Familia'yı tamamlayabilmek için dünyanın en iyi mimarları yıllardır proje üzerinde çalışma yürütüyor. Üzerinden geçen 141 yılda hala daha proje inşaat halinde. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia'yı görmek için milyonlarca kişi, Barselona'yı ziyaret ediyor.

Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?

172,5 METRELİK BOYUYLA DÜNYANIN EN YÜKSEĞİ OLACAK

Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia'da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak. Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak. Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

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