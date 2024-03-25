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Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
13:09
Gizemi 141 yıldır çözülemiyor: Mimar Antoni Gaudi’nin eseri La Sagrada Familia’nın sırrı ne?
İspanya'nın Barselona kentinde bulunan La Sagrada Familia ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Mimar Antoni Gaudi tarafından inşa edilen ancak Gaudi'nin ölümü sonrası tamamlanamayan eserin gizemi 141 yıldır çözülemiyor. Bitmeyen kilise olarak bilinen La Sagrada Familia'nın tamamlanması için dünyanın en iyi mimarları çalışıyor…