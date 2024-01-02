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Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
16:08
Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…
Polis ekipleri Fergio House isimli suç çetesine yönelik operasyon yaptı. Yılbaşında müstehcen parti yapmayı planlayan çetenin yöneticileri ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu belirlenen mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. tutuklandı. Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelen, üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney için çektik!