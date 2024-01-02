Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Ferhat G. ve Serhat G. kardeşlerle birlikte gözaltına alınan toplam 19 kişi işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Ferhat G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.