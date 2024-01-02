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Haberler Yaşam Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:08

Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Polis ekipleri Fergio House isimli suç çetesine yönelik operasyon yaptı. Yılbaşında müstehcen parti yapmayı planlayan çetenin yöneticileri ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu belirlenen mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. tutuklandı. Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelen, üyelerine köle diye seslenen çete lideri Ferhat G.'nin ifadesi ortaya çıktı: Sosyal deney için çektik!

Yunus Emre KAVAK
Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nında duyurduğu 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan grubun çökertildiği açıklandı. Çetenin yılbaşı gecesi için yeni bir müstehcen parti planladığı ancak operasyon nedeniyle partiyi gerçekleştiremediği anlaşıldı.

Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Lüks villalarda katılımcıların maske taktığı gizemli partiler düzenleyen ve +18 içerikler paylaşan grubun çete lideri iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. de yakalandı. Fergio House'un kurucusu oldukları belirlenen isimlerin üyelerine 'köle' diyerek seslendiği anlaşıldı.

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Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Ferhat G. ve Serhat G. kardeşlerle birlikte gözaltına alınan toplam 19 kişi işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Ferhat G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

FERGİO BEY'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ferhat G'nin ifadesi ortaya çıktı. Sorgusunda mimar olduğunu belirten Ferhat G., hakkındaki iddiaları yalanladı! "Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum.

Gizemli partiler ve +18 paylaşımlarla gündeme gelmişti! Fergio Bey’in ifadesi oryaya çıktı: Sosyal deney için…

Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir.

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