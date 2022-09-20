GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı için başvurular, 15 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. Büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için başvuruda bulunan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar…