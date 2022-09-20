Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 13:08

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı için başvurular, 15 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. Büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için başvuruda bulunan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar…

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı başvuruları, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Başvuruların ardından Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, GSB personel alımı sonuçları için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için yapılacak olan personel alımı yerleştirmeleri, KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB 4 BİN 147 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

SON DAKİKA