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Haberler Yaşam Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 06:51

Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Hakim 4. Bölüm fragmanı, dizinin son bölümünü izleyen diziseverler tarafından inceleniyor. Hakim 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuyla dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar inceleniyor. Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşan dizinin son bölümünde tehdit telefonları alan Ömer Arif şantaj yapan kişinin peşinden gidip kendini içinden çıkılmaz bir durumun ortasında buldu. Azem gerçeğe adım adım yaklaşırken Ozan başını yeni bir belaya soktu. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Hakim 3. Bölümüyle 18 Nisan Pazartesi akşamı ekranlarda yerini aldı. Yayın hayatına yeni başlayan dizi ilk bölümleriyle reyting listelerini altüst ederken şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin sevenleri Hakim 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak sorularına yanıt ararken, Ömer Arif ve Ozan'ın yaşadıkları mercek altına alınıyor. ATV Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

HAKİM 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakim 4. bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yerini alacak.

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Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

HAKİM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Hakim 4. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin nefes kesen dizisi Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

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