Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:17

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Kasım ayı sonunda gerçekleştirilen 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ardından hakim ve savcı adayları sonuçları bekliyor. ÖSYM ile açıklanması beklenen Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı sonuçlarının sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Hakim ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden yayımlanması beklenen sonuçlar için heyecan dorukta. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı 26-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2022 Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

HAKİM VE SAVCILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sonuç takvimine göre Adalet Bakanlığı sınav ( Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı) sonuçları 27 Aralık (bugün) ilan edilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar sınav sonuçlarını,ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA