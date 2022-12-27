Haberler Yaşam Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS ile 2022 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:17

Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Kasım ayı sonunda gerçekleştirilen 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınavı ardından hakim ve savcı adayları sonuçları bekliyor. ÖSYM ile açıklanması beklenen Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari yargı sonuçlarının sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Hakim ve Savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı…