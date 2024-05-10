HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri açıklanırken, bir yandan da talep toplama işlemi biten Koç Metalurji A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin borsa işlem tarihleri yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?