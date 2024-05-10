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HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:17
HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?
Halka arz takvimi açıklanan yeni şirket ile gündemde! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında yeni şirketler takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, Halka arz takvimine göre yeni şirketin büyüklüğü nedir, talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…