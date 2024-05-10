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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:17

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

Halka arz takvimi açıklanan yeni şirket ile gündemde! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında yeni şirketler takvimde yerini aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, Halka arz takvimine göre yeni şirketin büyüklüğü nedir, talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri açıklanırken, bir yandan da talep toplama işlemi biten Koç Metalurji A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin borsa işlem tarihleri yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koç Metalurji halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

Buna göre, sonuçların 10 Mayıs Cuma günü veya 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. son taleplerini 10 Mayıs Cuma günü alacak. Araya hafta sonunun girmesiyle sonuçlar yeni haftada beklenmeye başlayacak.

Ardından borsada görülecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

1 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU!🔔

Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 10-11-12 MAYIS📈 || 1 yeni halka arz açıklandı!🔔 Borsada ne zaman işlem görecek, kaç Lot verir?

4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.Kaynak: Hareket Proje Taşımacılığı halka arz edilecek, fiyat açıklandı.

Altınay Savunma Halka arz 19.200.000 lot veriyor.

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