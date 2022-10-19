Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Hayat Bugün dizisi ilk bölümü ile ekranlara geliyor. İstanbul'un en köklü hastaneleri arasında yer alan Hisarönü Vakıf Hastanesi altın çağını geride bırakmıştır. Yeni başhekim ve doktorlar zorlu bir mücadeleye girer. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken yapımda izleyenler Hisarönü Hastanesi nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Doktor dizileri arasında yerini alan Hayat Bugün dizisi uyarlama mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte yanıtlar…