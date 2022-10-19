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Haberler Yaşam Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:45

Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Hayat Bugün dizisi ilk bölümü ile ekranlara geliyor. İstanbul'un en köklü hastaneleri arasında yer alan Hisarönü Vakıf Hastanesi altın çağını geride bırakmıştır. Yeni başhekim ve doktorlar zorlu bir mücadeleye girer. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken yapımda izleyenler Hisarönü Hastanesi nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Doktor dizileri arasında yerini alan Hayat Bugün dizisi uyarlama mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? İşte yanıtlar…

Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

Hayat Bugün dizisi nerede çekiliyor, hangi hastanede sorusu dizinin ilk bölümüyle birlikte yanıt aramaya başladı. Doktorlar dizisine benzetilen yapım için Hayat Bugün uyarlama mı, gerçek hikaye mi sorusu gündemde. Hazar Ergüçlü ve Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrollerini paylaştığı yapım her Çarşamba ekranlarda olacak. Peki, Hayat Bugün konusu nedir, Hisarönü Vakıf Hastanesi nerede, gerçekte var mı? İşte, detaylar…

Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

HAYAT BUGÜN DİZİ KONUSU

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

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Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

HAYAT BUGÜN UYARLAMA MI?

Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak yayın hayatına başlıyor.

Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

HAYAT BUGÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak geçen mekanın İstanbul Avrupa yakasında yer alan özel bir hastane olduğu iddia ediliyor.

Hastanenin eski İstanbul Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında.

Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastanede? TV8 Hayat Bugün dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir başrolde yer alırken; Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.

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