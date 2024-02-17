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Haberler Yaşam Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:15

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Doğa fotoğrafçılığı yapan bir kişi ormanda çekim yaptığı bir esnada hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflıyordu. Fakat yuvada bir farklılık olduğunu sezdi. İçeri girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Uzun ve ince deliğin sonu inanılmaz bir yere çıktı. İşte dünyanın konuştuğu bu olayın ayrıntıları...

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı yaşadığı şaşkınlık verici olayla dünyanın gündemine geldi. Doğada fotoğraf çeken Scott, hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflarken bir değişiklik sezdi. Dar uzun deliğin sonunda ortaya çıkanlar ise görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Dünya keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerlerle dolu... Bu sözü kanıtlar nitelikte bir olay ise İngiltere'de yaşandı. Tesadüf eseri bir doğa fotoğrafçısı keşfettiği yerle dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı ilginç bir keşfe imza attı. Sıradan bir hayvan yuvası sandığı deliğin içerisinden adeta bir şaheser çıktı.

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Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Dar uzun bir girişi olan bu küçük mağaranın aslında ibadet edilmesine izin verilmeyen gizli bir dini mezhep tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Sıradan bir yabani hayvan barınağı olarak görünen deliğin ardındaki sır çok farklı çıktı.

Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Uzun yıllar boyunca korunan bu ibadethane, günümüze kadar gelmiş.

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