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Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:15
Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler
İngiltere'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Doğa fotoğrafçılığı yapan bir kişi ormanda çekim yaptığı bir esnada hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflıyordu. Fakat yuvada bir farklılık olduğunu sezdi. İçeri girdiğinde ise gözlerine inanamadı. Uzun ve ince deliğin sonu inanılmaz bir yere çıktı. İşte dünyanın konuştuğu bu olayın ayrıntıları...