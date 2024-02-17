Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti! İşte dünyanın konuştuğu o kareler

Michael Scott isimli bir doğa fotoğrafçısı yaşadığı şaşkınlık verici olayla dünyanın gündemine geldi. Doğada fotoğraf çeken Scott, hayvan yuvası sandığı bir deliği fotoğraflarken bir değişiklik sezdi. Dar uzun deliğin sonunda ortaya çıkanlar ise görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Dünya keşfedilmeyi bekleyen ilginç yerlerle dolu... Bu sözü kanıtlar nitelikte bir olay ise İngiltere'de yaşandı. Tesadüf eseri bir doğa fotoğrafçısı keşfettiği yerle dünyanın gündemine bomba gibi düştü.