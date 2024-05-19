Her 200 yılda 1 santim uzuyor: Çoban keşfetti!

"HER 200 YILDA 1 SANTİM UZUYOR"

Belediyenin Kent Tarih ve Tanıtım Sorumlusu Nadir Durgun, mağara hakkında detaylı bilgiler verdi. Durgun, "Taşkuyu Mağarası, Tarsus'un 10 kilometre kuzey batısında Eshab-ı Keyf Mağarası'na da 1 kilometre mesafede olan bir mağara. Taşkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mağara, 2006 yılında aslında tesadüfen bulunuyor. Mağaranın önünden geçen yol çalışması sırasında buradan hayvanlarıyla bir çoban geçer ve tesadüfen bir oyuk fark edip, yetkililere bildirir. Yetkililerin gelmesiyle burada büyükçe bir mağara olduğu keşfediliyor.