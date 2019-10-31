Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!
Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!
Boş teneke kutu kolaların işe yaradığı şeyleri görünce çok şaşıracaksınız! Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneler ya da atıklar aslında bazı usta ellerde öyle bir şekilde değerlendiliyor ki inanması güç! Bu sefer olayın başrolünde bir kola kutusu var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. O anlar internette büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı.
Giriş Tarihi: 31.10.2019
14:42
Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
15:03
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