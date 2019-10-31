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Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Boş teneke kutu kolaların işe yaradığı şeyleri görünce çok şaşıracaksınız! Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneler ya da atıklar aslında bazı usta ellerde öyle bir şekilde değerlendiliyor ki inanması güç! Bu sefer olayın başrolünde bir var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. O anlar internette büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:03
Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

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Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

İşte böyle...

Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!

Hiç aklınıza gelir miydi? Boş kola kutusundan yaptığına bakın!

İşte böyle!

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