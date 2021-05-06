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Haberler Yaşam Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 06.05.2021 00:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 01:30

burada! 2021 En Güzel ve sözleri

, bugünün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Birçok kültürde bir rutin haline gelmiş olan , kış mevsiminin sona ererek yazın gelişini müjdeliyor. Bu günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar ise Hıdırellez mesajları ve sözleri araştırmasını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel, resimli 2021 Hıdırellez kutlama mesajları ve sözlerine yer verdik…

Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

En güzel, resimli yayınlandı! Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan ve her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan , pek çok kültürde kış ayının sona erip yazın gelişini müjdelemesi anlamına geliyor. Bugünün anlam ve önemini, SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, 2021 En Güzel ve sözleri araştırmasını yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde 2021 Hıdırellez kutlama mesajları ve kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri

Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

"Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun."

"Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun."

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Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

"Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

"Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."

"Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun."

"Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."

Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

"Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum."

"Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun."

Hıdırellez mesajları ve sözleri burada! 2021 En Güzel Resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

2021 KISA VE UZUN HIDIRELLEZ SÖZLERİ

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

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