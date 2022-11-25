Haberler Yaşam HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye'de ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:57

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye'de ücretsiz mi?

HPV aşısı, gündemdeki yerini aldı. Dünyada her gün 7 kadından biri rahim ağzı kanserine yakalanıyor, her gün 3 kadın ise hayatını kaybediyor. Cinsel yolla bulaşan Human Papiloma Virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinden korunmak için ise aşı yaptırmak büyük önem taşıyor. Bakan Koca, bir süredir gündemde olan bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bu kapsamda "HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte HPV aşısı ile ilgili merak edilen o detaylar.