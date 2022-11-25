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Haberler Yaşam HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye'de ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:57

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye'de ücretsiz mi?

HPV aşısı, gündemdeki yerini aldı. Dünyada her gün 7 kadından biri rahim ağzı kanserine yakalanıyor, her gün 3 kadın ise hayatını kaybediyor. Cinsel yolla bulaşan Human Papiloma Virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinden korunmak için ise aşı yaptırmak büyük önem taşıyor. Bakan Koca, bir süredir gündemde olan bu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bu kapsamda "HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır?" gibi sorular yanıt arıyor. İşte HPV aşısı ile ilgili merak edilen o detaylar.

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye’de ücretsiz mi?

HPV aşısı ile ilgili açıklama Bakan Koca'dan geldi. Bir süredir konuşulan bu konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Buna göre; Yerli testlerinin kullanılacağını belirten Koca, TÜSEB'i görevlendirlerini duyurdu. Bu noktada ise "HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 bin kadın bu kanser türüyle tanışıyor. Peki, HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır? İşte o detaylar.

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye’de ücretsiz mi?

HPV AŞISI ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olması için yürütülen kampanya sonuç verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' dedi.

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HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye’de ücretsiz mi?

Aşı birçok ülkede 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına yapılabiliyor.

Bakan Koca'nın açıklamasında sosyal gerçeklik ve medeni hal vurgusu vardı.

''HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok'' diyen Koca şöyle devam etti:

''Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız.''

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye’de ücretsiz mi?

HPV NEDİR?

HPV (Human papilomavirus enfeksiyonu) virüsü, daha çok cinsel yolla bulaşan ve kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine yol açabilen; 100'den fazla tipi tipi bulunan bir virüstür. Vücudun değişik yerlerinde siğil (kondilom), hücre çoğalması ve kansere neden olabilir. HPV vücuda alındıktan sonraki 2-3 ay içinde siğil oluşumuna yol açar. Siğiller en sık genital bölgede görülür ama vücudun her yerinde çıkabilir.

HPV aşısı ücretsiz mi oldu? HPV aşısı nedir, belirtileri nelerdir, kimler yaptırmalı ve nerede yaptırılır, Türkiye’de ücretsiz mi?

HPV'nin %80-90'ı vücudun savunma hücreleri tarafından yok edilir. HPV vürüsünün kanser oluşturma süreci 10-15 yıldır. Ağız kanserlerinin % 99'unda HPV pozitiftir. HPV virüsü, erkeklerde de penis, skrotum ve anorektal kanserlerin nedenleri arasında sayılıyor. Oldukça yaygın görülen HPV vürüsü kolay bulaşır ve önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. 100'e yakın türü bulunan virüsün en yaygın tiplerine karşı günümüzde aşılama yapılabilmektedir. Piyasada bulunan iki ayrı HPV aşısı özellikle kansere neden olan yaygın vürüs tiplerinden korumaktadır.

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