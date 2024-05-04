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Haberler Yaşam İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 01:19 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 01:31

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

2024 yılında birçok bakanlık bünyesinde çalışmak üzere personel ve işçi alımına devam ederken, iş arayanlara fırsat kapısını aralayacak bir yeni haberi İçişleri Bakanlığı duyurmuştu. 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Alımlar kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu personel istihdam edilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı gündemde. Başvuruları e- Devlet üzerinden yapılan alımlar için KPSS şartı arandı. KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuruları, sözlü sınava katılacakları Bakanlık veya ilgili Valiliklerce incelenecek. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Sonuçlarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden yapılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

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