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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
01:31
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2024 📍 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
2024 yılında birçok bakanlık bünyesinde çalışmak üzere personel ve işçi alımına devam ederken, iş arayanlara fırsat kapısını aralayacak bir yeni haberi İçişleri Bakanlığı duyurmuştu. 1608 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Alımlar kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu personel istihdam edilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?