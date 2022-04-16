Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu
Giriş Tarihi: 16.04.2022 07:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 07:45

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste..

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Yüksekova, Hakkari

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Kahta, Adıyaman

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Edremit, Balıkesir

İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu

Polatlı, Ankara

SON DAKİKA