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Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 06:12

İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

İOKBS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek açıklamalar takip ediliyor. 21 Nisan'da yapılan sınavların ardından sonuçlar Mayıs ayında erişime açılacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltilmişti. Peki, 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr. ve tüm detaylar.

İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan tarihinde yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Mayıs ayında www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte MEB e-Okul ile bursluluk sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.

İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre; İOKBS (bursluluk sınavı) sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girilmesi gerekiyor.

BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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