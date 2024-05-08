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İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
06:12
İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
İOKBS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek açıklamalar takip ediliyor. 21 Nisan'da yapılan sınavların ardından sonuçlar Mayıs ayında erişime açılacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltilmişti. Peki, 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr. ve tüm detaylar.