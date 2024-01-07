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İşadamı denizde kaybolmuş! Acı haber Yunanistan’dan geldi: Kardeşi Samos Adası’na gidecek!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
10:56
İşadamı denizde kaybolmuş! Acı haber Yunanistan’dan geldi: Kardeşi Samos Adası’na gidecek!
Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta denize açıldı. O günden beri kendisinden haber alınamadı. Boş teknesine Eşek Adası yakınlarında ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken Yunanistan'ın Samos Adası'na bir erkek cesedinin vurgusu açıklandı. Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya, teşhis için Samos Adası'na gidecek…