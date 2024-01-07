İşadamı denizde kaybolmuş! Acı haber Yunanistan’dan geldi: Kardeşi Samos Adası’na gidecek!

Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti.5 Ocak tarihinde ise Yunanistan yetkili makamlarınca İnterpol kayıtlarına 17 Aralık 2023 tarihinde Samos Adası kıyılarında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi geçildi. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yetkililer, İnterpol aracılığıyla Yunanistan'ın ilgili birimleriyle iletişime geçerek Yasin Cinkaya'nın fotoğrafını ulaştırdığı ve benzerliklerinin değerlendirilmesinin istenildiği öğrenildi.