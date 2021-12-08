SON DAKİKA

İŞKUR personel alımı detayları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işlerinden ayrılmış ve yeni iş arayışında olan vatandaşlar, İŞKUR iş ilanları listesini yakından takip ediyor. Ayrıca İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır soruları araştırılıyor. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda ise KPSS şartı arayanlar olduğu gibi KPSS şartı istemeyenler de bulunuyor. İşte 8 Aralık KPSS şartlı ve KPSS şartsız İŞKUR memur-personel alımı ilanları, başvuruları ve şartları;